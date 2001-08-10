Чемпион мира готовит сахалинских каратистов к всероссийским соревнованиям
Островные спортсмены сегодня усиленно готовятся к первенству России по каратэ. Перед самым важным стартом сезона сахалинцев тренирует чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса России по каратэ, тренер высшей категории Станислав Синявский. Он специально прибыл на Сахалин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В тренировках участвуют спортсмены из Южно-Сахалинска, Холмска и Невельска. Всего около 20 каратистов. В программе занятий: упражнения по совершенствованию технической подготовки спортсменов и отдельных ее элементов. Кроме этого, каратистам рассказывают о тактиках ведения поединка и развития специальных физических и психических качеств бойцов.
- Тренировочные занятия проходят два раза в день, при этом средства спортивной подготовки распределены так, чтобы их суммарный эффект обеспечил нашим спортсменам достижение максимального пика формы в день выступления на соревнованиях, - отметил главный тренер сборной команды Сахалинской области по каратэ Леонид Ким.
Подготовка сахалинских каратистов продлится до 18 ноября. Уже в декабре спортсмены отправятся на первенство России по каратэ. По результатам этих соревнований сформируют сборную команду Российской Федерации на 2019 год и сборную команду для участия в первенстве Европы в Дании.
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