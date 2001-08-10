Сахалинские каратисты претендуют на золотые медали первенства России

Министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков встретился с чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы по каратэ Станиславом Синявским, который приехал на Сахалин подготовить островных спортсменов к предстоящему Первенству России.

Заслуженный мастер спорта международного класса, тренер высшей категории уже провел несколько тренировок для островных спортсменов, которым уже через месяц предстоит защищать честь Сахалинской области на Первенстве России по каратэ.

- Работа идет в нужном русле, я уверен, что сахалинские ребята покажут на Первенстве достойные результаты. Есть несколько спортсменов, у которых есть все шансы стать победителями в своих категориях, например, Константин Коковуров, у него очень хороший потенциал, - отметил Станислав Синявский.

-Спасибо, что приехали в наш регион, готовите наших ребят. Свежий взгляд, тем более чемпиона мира и Европы, возможно на очевидные вещи, дает очень сильный толчок для развития спортсменов, - отметил Сергей Буренков. –

В будущем году островной регион претендует на проведение II этапа финала Спартакиады учащихся России по каратэ для спортсменов 14-15 лет. Как отметил руководитель федерации каратэ Сахалинской области Леонид Ким, это как раз тот возраст, в котором сахалинские ребята по Дальневосточному федеральному округу являются очевидными лидерами, - отметил Леонид Александрович.

Подготовка сахалинских каратистов под руководством Станислава Синявского продлится до 18 ноября. Уже в декабре спортсмены отправятся на первенство России по каратэ. По результатам этих соревнований сформируют сборную команду Российской Федерации на 2019 год и сборную команду для участия в первенстве Европы в Дании, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.