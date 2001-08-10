Работники учреждений культуры сыграли матч с сахалинскими шахматистами

20 ноября в международном театральном центре им. А.П. Чехова состоятся необычный шахматный матч. Юношеская сборная Сахалинской области (дети не старше 12 лет) сыграли с работниками учреждений культуры островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Задолго до начала мероприятия участники и зрители облепили доски, и начали своеобразную разминку в виде блиц-партий.

- Народу так много, что слонам и коням упасть негде, - шутит мама одного из шахматистов.

Действительно, в фойе второго этажа главного театра Сахалина было очень многолюдно. Юных шахматистов пришли поддержать их родители, а за творческих личностей переживали коллеги.

Априори считалось, что у шахматистов более высокие шансы на победу. Однако по словам их соперников, они тоже подготовились к матчу.

- Шахматы заставляют сосредоточиться, помогают сконцентрировать внимание. Я играю с самого детства. Когда мне было шесть-семь лет меня научил играть отец. Сейчас мы иногда играем в гримерках, - говорит актер Чехов-центра Леонид Всеволодский.

Пока суть да дело, организаторы огласили регламент. В составе каждой команды – по 12 человек. Они играют друг с другом по две партии (белым и черным цветом). Контроль времени: 15 минут на партию + 10 секунд за каждый сделанный ход.

Пожав друг другу руки, шахматисты углубились в раздумья. Кто-то решил атаковать на королевском фланге, кто-то пытался прорваться на противоположной стороне доски. Главное – ответственно подходить к каждому ходу и не делать ошибок.

- Мне нравится играть в шахматы, потому что это игра на внимание, внимательность. Все это в жизни тоже пригодится, - по-взрослому рассуждает второклассница Таисия Дворцова.

Работники культуры сопротивлялись всеми силами. Как оказалось, каждый из них имел определенный план.

- Перед партией я поставил себе задачу не проиграть до десятого хода. Но получилось так, что я не проиграл даже до двадцатого. Поэтому, можно сказать, что я одержал моральную победу! – нашел плюсы в своем поражении актер Чехов-центра Александр Ли.

Его соперником был Артем Хуснулгатин. Несмотря на юный возраст, Артем уже не раз успешно выступал не только на областных, но и дальневосточных и всероссийских турнирах.

- Примерно двадцать ходов мы развивали свои фигуры. Потом я увидел небольшую комбинацию, с помощью которой выиграл пешку. А дальше уже реализовал преимущество, - лаконично проанализировал Артем Хуснулгатин выигранную партию.

В целом, конечно, как и предполагалось, сильнее оказались юные шахматисты. Но выиграли они не все партии. Были у них ничьи, были и поражения.

- Шахматы и культура между собой сплетены очень тесно. Недаром самые красивые партии называют термином «шедевр». Я надеюсь, что сегодняшний матч станет традиционным, а в дальнейшем к этому проекту присоединятся сотрудники других министерств и отраслей, - говорит мастер ФИДЕ Татьяна Маринина, являющаяся идейным вдохновителем этого матча.

А действительно, почему бы в следующий раз юным шахматистам не сыграть, к примеру, со сборной командой учителей островной столицы? Или, например, музейных работников? Впрочем, и тем и другим вполне возможно придется встать в очередь.

- Я был бы только «за», если бы мы ежегодно играли несколько таких матчей. Почему бы и нет? Мне кажется, что в следующий раз зрителей на нашем матче будет еще больше, - уверен актер Чехов-центра Александр Ли.

И, думается, что он совершенно прав. Тем более что детали матч-реванша были обсуждены на совместном чаепитии, к которому был подан шахматный торт.