Работники учреждений культуры сыграли матч с сахалинскими шахматистами
20 ноября в международном театральном центре им. А.П. Чехова состоятся необычный шахматный матч. Юношеская сборная Сахалинской области (дети не старше 12 лет) сыграли с работниками учреждений культуры островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Задолго до начала мероприятия участники и зрители облепили доски, и начали своеобразную разминку в виде блиц-партий.
- Народу так много, что слонам и коням упасть негде, - шутит мама одного из шахматистов.
Действительно, в фойе второго этажа главного театра Сахалина было очень многолюдно. Юных шахматистов пришли поддержать их родители, а за творческих личностей переживали коллеги.
Априори считалось, что у шахматистов более высокие шансы на победу. Однако по словам их соперников, они тоже подготовились к матчу.
- Шахматы заставляют сосредоточиться, помогают сконцентрировать внимание. Я играю с самого детства. Когда мне было шесть-семь лет меня научил играть отец. Сейчас мы иногда играем в гримерках, - говорит актер Чехов-центра Леонид Всеволодский.
Пока суть да дело, организаторы огласили регламент. В составе каждой команды – по 12 человек. Они играют друг с другом по две партии (белым и черным цветом). Контроль времени: 15 минут на партию + 10 секунд за каждый сделанный ход.
Пожав друг другу руки, шахматисты углубились в раздумья. Кто-то решил атаковать на королевском фланге, кто-то пытался прорваться на противоположной стороне доски. Главное – ответственно подходить к каждому ходу и не делать ошибок.
- Мне нравится играть в шахматы, потому что это игра на внимание, внимательность. Все это в жизни тоже пригодится, - по-взрослому рассуждает второклассница Таисия Дворцова.
Работники культуры сопротивлялись всеми силами. Как оказалось, каждый из них имел определенный план.
- Перед партией я поставил себе задачу не проиграть до десятого хода. Но получилось так, что я не проиграл даже до двадцатого. Поэтому, можно сказать, что я одержал моральную победу! – нашел плюсы в своем поражении актер Чехов-центра Александр Ли.
Его соперником был Артем Хуснулгатин. Несмотря на юный возраст, Артем уже не раз успешно выступал не только на областных, но и дальневосточных и всероссийских турнирах.
- Примерно двадцать ходов мы развивали свои фигуры. Потом я увидел небольшую комбинацию, с помощью которой выиграл пешку. А дальше уже реализовал преимущество, - лаконично проанализировал Артем Хуснулгатин выигранную партию.
В целом, конечно, как и предполагалось, сильнее оказались юные шахматисты. Но выиграли они не все партии. Были у них ничьи, были и поражения.
- Шахматы и культура между собой сплетены очень тесно. Недаром самые красивые партии называют термином «шедевр». Я надеюсь, что сегодняшний матч станет традиционным, а в дальнейшем к этому проекту присоединятся сотрудники других министерств и отраслей, - говорит мастер ФИДЕ Татьяна Маринина, являющаяся идейным вдохновителем этого матча.
А действительно, почему бы в следующий раз юным шахматистам не сыграть, к примеру, со сборной командой учителей островной столицы? Или, например, музейных работников? Впрочем, и тем и другим вполне возможно придется встать в очередь.
- Я был бы только «за», если бы мы ежегодно играли несколько таких матчей. Почему бы и нет? Мне кажется, что в следующий раз зрителей на нашем матче будет еще больше, - уверен актер Чехов-центра Александр Ли.
И, думается, что он совершенно прав. Тем более что детали матч-реванша были обсуждены на совместном чаепитии, к которому был подан шахматный торт.
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