Сахалинская спортсменка завоевала семь золотых медалей открытого Кубка России по плаванию

В Саранске состоялся юбилейный XXV открытый Кубок России по плаванию категории «Мастерс». Его участниками стали свыше 700 спортсменов из 38 городов России и Эстонии в возрасте старше 25 лет. Самый возрастной участник – ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Лисицкий, которому исполнилось 93 года.

Пловцы соревновались в нескольких видах – вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине, комплексное плавание и эстафета 4х50м.

Островной регион на этих стартах представляла самая титулованная пловчиха Сахалинской области мастер спорта международного класса Наталья Винокуренкова (Южно-Сахалинск).

По итогам соревнований она пополнила свой богатейший музей спортивных наград семью золотыми медалями.

Наталья Винокуренкова, выступавшая в возрастной группе спортсменов 35-39 лет, первенствовала в женской и смешанной (микст) эстафетах 4 по 50 метров комбинированным плаванием, а также на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом (32,65; 1.11,55 и 2.38,93 секунды, соответственно), 200 и 400 метров комплексом (2.20,63 и 5.00,31 секунды, соответственно).

Отметим, что на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом Наталья обновила рекорды России, а в заплывах 200 и 400 метров комплексом она улучшила рекорды Европы и России.