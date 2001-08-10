Сахалинка стала победительницей соревнований по сноуборду в Миассе
В Миассе состоялись первые в зимнем сезоне соревнования по сноуборду в дисциплине параллельный слалом-гигант. На базе ГЛЦ «Райдер» определили победителей и призеров турнира «Кубок тренеров». Его участниками стали сноубордисты 2003 г.р. и старше.
Старты были организованы рамках тренировочного процесса молодежной сборной команды России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Главными целями были просмотр ближайшего резерва сборной команды и определение рейтинга спортсменов-юниоров.
- Сейчас юниоры показывают отличные результаты. Среди них есть ребята, которые уже вполне могут составить конкуренцию спортсменам из основного состава. А впереди нас ждут старты в «Абзаково», где мы продолжим работу и в рамках сборной команды, и с молодыми талантливыми спортсменами, - пояснил тренер сборной команды России Александр Вегеле.
В итоге в мужском зачете первенствовал Илья Витюгов из Кемеровской области, а в женском первое место заняла воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Надыршина.
С 25 по 28 ноября на горнолыжном курорте «Абзаково» (Башкортостан) пройдет первый этап Кубка России по сноуборду в альпийских дисциплинах.
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