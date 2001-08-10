Сахалинец стал бронзовым призером международных соревнований

Международные соревнования FIS по горнолыжному спорту прошли на территории китайского курорта Ванлонг. В соревнованиях по гигантскому слалому приняло участие более 60 спортсменов из 9 стран мира. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской обаласти.

В рамках подготовки к I этапу FAR EAST CUP (Кубка Азии) по горным лыжам в турнире приняли участие сахалинские спортсмены, воспитанники спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду.

Лучший результат среди сахалинской сборной показал недавно восстановившийся после травмы, мастер спорта международного класса Алексей Жилин. Ему удалось завоевать бронзовую медаль.

Другие островные горнолыжники, мастера спорта России Дмитрий Пышкин, Юрий Другов и Кирилл Казаков заняли соответственно 11, 13 и 26 места.