Четыре медали завоевали сахалинские каратисты на всероссийских соревнованиях

Сборная команда Сахалинской области по каратэ поучаствовала в Первенстве России, где соревновались юноши и девушки, а также юниоры и юниорки в возрасте от 14 до 20 лет. Состязания прошли в Оренбурге, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.

Самые престижные соревнования собрали более 800 спортсменов из 56 регионов России. В сахалинскую команду вошли двадцать шесть человек: девятнадцать спортсменов, трое судей и четыре тренера.

По итогам поединков сахалинцы Евгений Сон (кумитэ 14-15 лет в/к до 57кг) и Константин Коковуров (кумитэ 14-15 лет в/к свыше 70кг) завоевали золотые медали, тем самым обеспечив себе попадание в основной состав сборной команды страны и выиграв путевку на Первенство Европы, которое пройдёт в феврале в Дании.

- Сложный был только второй круг и финал, остальные бои прошли легче. Я многих соперников не знал, поэтому с ними было спокойнее работать. В финале был противник из Москвы, которому я раньше проигрывал, а в этот раз смог победить, - делится Евгений Сон. – Очень приятно попасть в сборную страны. Я надеюсь, что проявлю себя.

- Я провел 5 поединков, и каждый был по-своему сложным. В финале встретился с очень сильным спортсменом из Свердловской области. Я до этого с ним уже сражался, но он поменял свою тактику. В этот раз было сложнее, но я его все равно победил, - рассказал Константин Коковуров.

Серебряной медалью копилку сборной команды пополнила Жанна Костюшкина, выступая в категории кумитэ 16-17 лет в/к до 53кг. Тем самым спортсменка обеспечила себе попадание в основной состав сборной команды страны и право участвовать в февральском первенстве Европы.

- Было 4 боя. В финале я встретилась с москвичкой и мне чуть-чуть не повезло, - говорит спортсменка. – Я могла лучше, но не хватило удачи. Буду больше тренироваться. Впереди Первенство Европы, поеду на сборы и докажу, что я достойна там быть.

Ли Ен Бок в упорной борьбе смог завоевать бронзовую медаль первенства России, в категории кумитэ 14-15 лет в/к до 52кг. Спортсмен так же войдет в состав сборной РФ по каратэ на 2019 год.

В шаге от пьедестала остановилась команда по ката-группе в составе Коваленко Анастасия, Миранкова Анна и Цветушкина Анна. В десятку лучших каратистов вошли Анна Миранкова и Семён Губайдулин.

Всего сборная команда Сахалинской области завоевала 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали первенства России по каратэ и заняла 7 общекомандное место.

- Такой высокий результат у нас впервые за многие годы. Если взять наших ребят, которые завоевали первые места, то все отборочные поединки они выиграли с таким ощутимым перевесом. То есть наша сборная была очень подготовлена, - рассказал главный тренер сборной команды Сахалинской области Леонид Ким. – Мы ребят заранее готовили и настраивали на то, чтобы они выиграли Первенство России и отправились в Европу. Мы сразу готовились к соревнованиям европейского уровня.

Уже завтра спортсмены вновь начнут тренировки. А на сборы в Москву сахалинцы отправятся в конце января.