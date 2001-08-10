Глеб Федоров завоевал две медали всероссийских соревнований по горнолыжному спорту
В Магнитогорске начались всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона». Горнолыжникам предстоят старты в супергиганте, слаломе-гиганте и слаломе у юношей и девушек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состязаются свыше 200 спортсменов не старше 15 лет (2003-2004 г.р.). Они представляют 27 регионов страны (в том числе и Сахалинскую область).
Первым видом программы стал юношеский слалом, в который было заявлено 110 участников. Лучшее время по сумме двух попыток показал сахалинец Глеб Федоров. Он опередил Ивана Мизинцева из Санкт-Петербурга, занявшего второе место, на 0,43 секунды.
Затем самых быстрых в слаломе определили девушки. Победила Ангелина Жбанова из Москвы, а лучший результат среди сахалинок у Лины Литвиновой (седьмое место).
В слаломе-гиганте первое место занял Иван Мизинцев из Санкт-Петербурга. На второй строчке итогового протокола - Егор Мельбард из Москвы. Бронзовую награду завоевал Глеб Федоров (Южно-Сахалинск).
В командном зачете после трех видов программы лидирует сборная Москвы, вторыми идут горнолыжники из Санкт-Петербурга. На третьем месте – сборная команда Сахалинской области.
Добавим, что сегодня состоится слалом-гигант у девушек.
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