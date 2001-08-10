Сахалинка стала серебряным призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту
В Белорецке прошел III этап Кубка России 2018-2019 года по горнолыжному спорту. Участники определили победителей и призеров в слаломе-гиганте.
В мужской гонке на старт вышли 95 спортсменов. По итогам двух попыток первенствовал красноярский горнолыжник Алексей Овчинников.
Лучший результат среди сахалинцев показал Артем Кашинцев. Он – на восьмом месте. Двенадцатую строчку итогового протокола разделили островитяне Александр Михайлов и Дмитрий Пышкин.
В женском зачете было 65 горнолыжниц. Победу одержала камчатская спортсменка Екатерина Попова. Серебро в активе Анны Шуховой из Южно-Сахалинска, проигравшей победительнице 0,29 секунды.
Это уже второй подиум островной спортсменки в рамках турнира. Напомним, что на первом этапе в Абзаково она была третьим призером в слаломе.
Уже сегодня в Белорецке начнется IV этап Кубка страны. Горнолыжникам вновь предстоит проверить себя в слаломе-гиганте.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
02:21 9 Декабря Наталья Захарчук приняла участие во встрече руководителей общественных приемных на XVIII Съезде «Единой России»
16:50 10 Декабря В Смирных ввели три дома для переселенцев
- 15:56 10 Декабря Южносахалинцев приглашают проверить свое здоровье
- 17:51 10 Декабря В 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска завершается реконструкция дорог
13:09 15 Ноября Рыбаки Сахалина и Курил добыли пятую часть улова всех тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
11:52 16 Ноября Еще одно предприятие на Сахалине стало выращивать овощи
15:22 15 Ноября Городские соревнования по гимнастике пройдут в Южно-Сахалинске
- 14:18 15 Ноября У сахалинки выкрала карту новая знакомая
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Успешные практики в сфере патриотического воспитания обсуждают в областном центре
- 16:47 Вчера Южносахалинцам предлагают выбрать победителей общегородского проекта «Успех года-2018»
- 16:41 Вчера По итогам сахалинского конкурса «Имя кита» издали сборник детских сочинений
- 14:01 Вчера Сахалинка стала серебряным призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?