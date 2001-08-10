Сахалинка стала серебряным призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту

В Белорецке прошел III этап Кубка России 2018-2019 года по горнолыжному спорту. Участники определили победителей и призеров в слаломе-гиганте.

В мужской гонке на старт вышли 95 спортсменов. По итогам двух попыток первенствовал красноярский горнолыжник Алексей Овчинников.

Лучший результат среди сахалинцев показал Артем Кашинцев. Он – на восьмом месте. Двенадцатую строчку итогового протокола разделили островитяне Александр Михайлов и Дмитрий Пышкин.

В женском зачете было 65 горнолыжниц. Победу одержала камчатская спортсменка Екатерина Попова. Серебро в активе Анны Шуховой из Южно-Сахалинска, проигравшей победительнице 0,29 секунды.

Это уже второй подиум островной спортсменки в рамках турнира. Напомним, что на первом этапе в Абзаково она была третьим призером в слаломе.

Уже сегодня в Белорецке начнется IV этап Кубка страны. Горнолыжникам вновь предстоит проверить себя в слаломе-гиганте.