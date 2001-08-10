Развитие бадминтона на островах обсудили сегодня в Южно-Сахалинске

Рабочее совещание с представителями региональной федерации бадминтона, Сахалинского госуниверситета, министерства образования, а также министерства спорта туризма и молодежной политики области прошло сегодня в Южно-Сахалинске. На нем разработали дорожную карту действий, которая поможет популяризировать бадминтон на островах. Об этом ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Сегодня занятия по бадминтону на Сахалине имеют скорее любительских характер. Отдельные секции существуют в некоторых школах Корсаковского района, а также областного центра. Тренировки для взрослых и детей также проводят в зале теннисного клуба Хоккайдо.

Ежегодно среди немногочисленных поклонников этого вида спорта проходят городские и областные соревнования. Некоторые бадминтонисты выступают и за пределами островов.

- Сахалинцы уже выступали на дальневосточных соревнованиях. Совсем недавно такие прошли в Хабаровске. Там наша представительница заняла 4 место. Для нас это высокий результат, - рассказал председатель федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов. – Ездили также взрослые и школьники в Хабаровск и взяли там бронзу.

Представители региональной федерации бадминтона хотят сделать этот вид спорта более популярным. Для этого специалисты уже проводили открытые уроки для детей, а также семинары для преподавателей физической культуры. В планах бадминтонистов - включить вид спорта в программу дополнительного образования в школах.

- Специалисты нашей федерации готовы ездить и рассказывать об этой игре, показывать то, как правильно в нее играть, - продолжает Сергей Долгов, - Пусть бадминтон будет не во всех школах, а хотя бы в 10 по всей области. Этого для начального этапа будет достаточно.

Азы бадминтона сегодня также осваивают студенты ЮСПК СахГУ, которые в будущем станут тренерами. Они изучают вид спорта не только на практике, но и в теории. Подобные занятия хотят ввести и программу обучения учителей физической культуры.

На рабочем совещании определили план дальнейших действий. Представители федерации должны усовершенствовать программу развития бадминтона на островах, а также разработать программу дополнительного образования в школах по этому виду спорта.

- Следующий шаг – включение бадминтона в вариативную часть учебного плана в общеобразовательных школах. Здесь уже пойдет отработка. Какие учителя прошли обучение, кто уже готов этим направлением заняться. Пусть всего две или три школы будут, но они начнут занятия уже в 2019 году, - отметила директор департамента физической культуры и спорта областного минспорта Ирина Рябкина.

Бадминтон также планируют включить в Концепцию развития студенческого спорта на Сахалине, которую разрабатывают сегодня. Курировать выполнение планов будет министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Итоги этой работы обсудят на следующем рабочем совещании, которое состоится в марте 2019 года.