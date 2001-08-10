Больше ста сахалинцев приняли участие в традиционной новогодней лыжной гонке

На лыжной базе СШОР зимних видов спорта (Венская, д.5) прошли традиционные соревнования - Новогодняя вечерняя лыжная гонка. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов от 7 лет и старше. Организаторами мероприятия выступили МБУ «Спортивный город» и «Центр молодежных инициатив» совместно со спортивной школой олимпийского резерва зимних видов спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму

администрации города Южно-Сахалинска.

Для всех участников соревнований на площадке около лыжной трассы добровольцы из волонтерского центра Южно-Сахалинска угощали горячим чаем и свежей выпечкой, предоставленными организаторами мероприятия. Также все желающие могли сфотографироваться с героями мультфильмов и настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Впервые для самых юных участников 10-11 лет была организована дистанция длиной 500 м., на которой лучшими стали Гриша Царукян и Софья Пак.

В возрастной группе 12-13 лет в забеге на 1 км среди мальчиков победу одержал Эдуард Ким, среди девочек — Кристина Лукьянчик. Среди участников 14-15 лет на дистанции 2 км золотые медали завоевали Мария Исаева и Максим Игнатенко.

Среди мужчин 18-40 лет победу одержал Юрий Бородин, самой быстрой среди женщин оказалась Светлана Пещерова. В самой возрастной категории от 40 лет и старше на высшую ступень пьедестала почета поднялись Азат Бадретдинов и Наталья Львова.

На торжественной церемонии награждения заместитель директора Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Александр Янкин, вручил победителям и призерам медали и почетные грамоты.