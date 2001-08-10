Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2018
Сегодня 22:13
68,89|78,52|52,26
Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?