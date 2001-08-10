Сахалинка взяла две медали на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Екатерина Ефремова взяла две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по каратэ "Кубок Дружбы"
Турнир проходил в Тольятти. За пьедестал почёта боролось около 1200 каратистов из 29 регионов России и стран СНГ. Поединки проходили одновременно на восьми площадках.
В весовой категории свыше 54 кг сахалинская спортсменка завоевала две бронзовые награды среди девушек 14-15 лет в разделах ката и кумитэ.
- В этом году в Тольятти съехались сильнейшие спортсмены со всей России и стран СНГ, уровень соревнований был очень высокий. Мы ставили перед собой задачу попасть в финал и выиграть золотую медаль, но в этот раз удача была не на нашей стороне. Итог - две бронзы, что также является хорошим результатом, - резюмировал тренер Екатерины - Григорий Ефремов.
Поздравляем Екатерину и ее личного тренера с успешным выступлением на всероссийских соревнованиях.
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