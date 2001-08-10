Первый этап областного кубка по горным лыжам в Томари

В Томари сегодня завершился первый этап Кубка Сахалинской области по горным лыжам. Двухдневные соревнования прошли триумфально для сборной из Областной столицы. Из восьми комплектов наград, они не смогли завоевать только две медали в возрастной группе у юношей (U18). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Томари.

Второй соревновательный день значительно отличался погодными условиями от первого. Если 5 января, светило солнце, то сегодня спортсменам пришлось быть внимательнее, чтобы не пропустить очередную вешку из-за густого снега. Тем не менее, несмотря на каприз погоды скорости прохождения трассы значительно выросли.

У девушек до 16 , основная борьба развернулась, между Софией Коваленко и Линой Литвиновой, упавшей вчера во втором заезде. Разрыв между первым и вторым местом составил всего 0,25 секунд. Проведя чуть более удачную вторую попытку, София вырвала победу на этапе. Третьей стала Дарья Медзиновская.

Днем ранее соперницы расположились следующим образом: 1 - София Коваленко, 2 - Дарья Медзиновская, 3 –Алина Артамонова.

У более взрослых спортсменок, за два дня расклад не поменялся: 1 - Виктория Фуглеева, 2 – Эллина Дьяченко, 3 – Екатерина Першина.

У юношей возрастной группы U16 состоялась настоящая "заруба" за первое место. 5 декабря разрыв между победившим Артемом Хе и занявшим второе место Вадимом Марковым составил 0,03 секунды, сегодня, всего 0,01 секунды. Третье место во вчерашней гонке досталось Эдуарду Сидоренко, сегодня – Александру Долотову.

В возрастной категории U18 в первый соревновательный день, золото завоевал Александр Михайлов из Александровск – Сахалинского, серебро – Александр Осипов, бронзу – Александр Кудрявцев. Во второй день расклад несколько поменялся. На первую ступень пьедестала взошел Дмитрий Пышкин, Михайлов – второе место, Осипов – третье.

На церемонии закрытия участников поприветствовал и вручил медали призерам глава Томаринского городского округа Александр Кобелев.

- Очень приятно, но в тоже время это большая ответственность проводить первый этап соревнований. Поэтому хочется поблагодарить работников спортивной школы, сделавших все возможное, чтобы эти состязания прошли на высоком уровне и конечно поблагодарить вас, за высокие спортивные результаты. С нетерпением ждем вас ещё, на наших замечательных склонах – обратился к спортсменам мэр Александр Кобелев.

В свою очередь горнолыжники, во главе с руководителем "Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области" Андреем Агеенко поблагодарили организаторов мероприятия за отличные трассы и вкусные пирожки, которые раздавали всем желающим на финишной прямой. Также, Андрей Дмитриевич добавил, что ДЮСШ Томаринского района, в виду полной готовности определена в этом году роль тренировочной и соревновательной базы для островных спортсменов.

Кроме того, спортивные достижения местной спортивной школы отметили в областной Думе. Депутаты передали ДЮСШ почетную грамоту.