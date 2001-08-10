На Сахалине прошел матч 11 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд
13 января в ВЦ «Сахалин» прошел матч 11 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. Островитяне принимали клуб «Заречье-Одинцово». По итогам пяти партий победу праздновали гости. Финальный счет 2-3(22:25, 21:25, 25:15, 25:23, 13:15). Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».
Первые две партии прошли под диктовку «Заречья». «Сахалин» выступал в роли догоняющих. Подмосковный клуб получал минимальное преимущество и сохранял его до конца сетов. После островитянам удалось переломить ход матча. Третья и четвертая партия ушли в копилку «Сахалина». Стоит отметить замены, которые проводил Денис Матвеев. Если «Заречье» зарабатывало несколько очков подряд, то на площадке, вместо Дибровой и Лазаревой, появлялись Бояркина и Богданова. Такую рокировку наставник нашей команды произвел трижды, и каждый раз она приносила свои плоды. В составе гостей ярко выглядела Ольга Ефимова. Связующая «Заречья» не раз брала игру на себя и приносила очки своей команде.
Исход встречи решился на тай-брейке. До смены сторон «Сахалин» выигрывал два очка 8:6. Затем гостям удалось сначала догнать, а после забрать сет и выиграть матч. Таким образом, «Сахалин» потерпел шестое поражение подряд.
Денис Матвеев, главный тренер ВК «Сахалин»
- После матча одни эмоции. Сыграли 2:3, была накаленная борьба, девчонки бились за каждый мяч. Со счета 0:2 психологически сложно вернуться в игру. Хочу выразить благодарность всем девочкам – продолжайте в том же духе. По самоотдаче меня все устраивает, по качеству игры, пока нет.
Александр Красильников, старший тренер ВК «Заречье-Одинцово»
- Игра сложная. Обе команды были достойны победы. В первых двух партиях нам больше повезло, в третьей и четвертой подсели физически. А пятая партия – это лотерея.
- Была ли установка подавать в Бочкареву? Нам показалось, что большая часть подач летела к ней.
- Мы не будем раскрывать командную тайну. Оставлю этот вопрос без ответа.
Следующий матч «Сахалин» проведет в эту среду, 16 января. Нашим противником выступит саратовский «Протон».
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