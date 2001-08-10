Южносахалинка завоевала две золотые медали этапа Кубка России по сноуборду

В городе Куса Челябинской области прошел III этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На территории центра активного отдыха «Евразия» состязались райдеры из Москвы, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского Автономного округа, Кемеровской, Ленинградской, Сахалинской, Челябинской и других областей.

Летом 2018 года на ЦАО «Евразия» скорректировали склон горы для проведения соревнований в параллельных дисциплинах. Это сразу же сказалось на количестве участников, которое стало рекордным за последние три года.

В первый день спортсмены определили сильнейших в параллельном слаломе-гиганте. Трасса протяженностью 750 метров и перепадом высот в 150 метров включала в себя 33 ворота.

В итоге самым быстрым в мужском зачете оказался Владислав Шкурихин (Кемеровская область), а в женском – София Надыршина из Южно-Сахалинска.

По словам спортсменов, трасса для параллельного слалома, состоявшегося во второй соревновательный день, оказалась еще сложнее (протяженность 450 метров, перепад высот 60 метров, 24 ворота).

У мужчин лидер сменился. Им стал Константин Котов из Кемеровской области. А у женщин Софья Надыршина завоевала вторую золотую награду.