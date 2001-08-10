Сахалинские волейболистки проиграли шестой раз подряд в чемпионате женской волейбольной Суперлиги

13 января завершился первый круг чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» в матче 11 тура принимал «Заречье-Одинцово» из Подмосковья. Игра длился 2,5 часа и завершилась победой гостей на тай-брейке.

«Заречье-Одинцово» является одним из самых неудобных соперников для островитянок. Первый и единственный раз они победили волейболисток из Подмосковья почти два года назад. С тех пор – как отрезало. Шесть поражений подряд. Вчера было седьмое. Но при этом «Сахалин» ни разу не проиграл «Заречью» в трех партиях, трижды доведя дело до тай-брейка.

Первый сет начался с ошибки на приеме Кристины Курносовой, и «Сахалин» повел в счете. В следующий раз подобное произошло уже в концовке. «Сахалин» был впереди – 20:19 и 21:20. Однако удержать преимущество не смог. Четыре ошибки на приеме и блоке привели к поражению – 22:25.

Во второй партии ситуация не изменилась. После ошибки Курносовой счет стал 6:5 в пользу «Сахалина». Затем - пять ошибок подряд, и вот уже «Заречье» намного оторвалось в счете. Островитянки почти достали соперниц (19:20). Но «почти» - не считается. И Мария Воробьева ставит точку – 25:21 (2:0 по партиям в пользу гостей).

Оказавшись в шаговой доступности от фиаско, волейболистки «Сахалина» раскрепостились и начали играть более вариативно. Третий сет был лучшим по исполнению в этом матче, что подтверждают цифры – 25:15.

В четвертой партии соперницы не отпускали друг друга в отрыв, а при счете 23:23 волейболистки «Заречья» дважды пробили мимо площадки, и игра перешла на тай-брейк.

Стоит отметить, что при отсутствии системы видеоповторов игроки обеих команд часто апеллировали к судье, не соглашаясь с оценкой эпизода. Вот и в этих двух случаях «зареченки» активно доказывали свою правоту, но это ни к чему не привело.

На тай-брейке в похожей ситуации оказался уже «Сахалин». После одного спорного эпизода наставник островной команды Денис Матвеев в сердцах швырнул свой планшет на пол, давая выход эмоциям. Увы, но и это не заставило судью изменить свое мнение. Не проще ли обзавестись оборудованием? Это ведь могло помочь не только гостьям, но и хозяйкам площадки.

На тай-брейке поначалу активнее был «Сахалин» (2:0, 4:2, 6:4, 8:6). Затем «Заречье» перехватило инициативу, и хоть и не без приключений, все же довело матч до победы (15:13 и 3:2 по партиям).

Для «Сахалина» поражение стало шестым подряд. Это новый антирекорд островной команды. В двух предыдущих сезонах ее максимальная серия поражений достигала пяти матчей.

- Игра была сложная. Обе команды были достойны победы. В первых двух партиях нам больше повезло, в третьей и четвертой подсели физически. А пятая партия – это лотерея, - сказал после матча старший тренер «Заречья-Одинцово» Александр Красильников.

- Была накаленная борьба, девчонки бились за каждый мяч. Со счета 0:2 психологически сложно вернуться в игру. Хочу выразить благодарность всем девочкам – продолжайте в том же духе. По самоотдаче меня все устраивает, по качеству игры пока - нет, - резюмировал наставник «Сахалина» Денис Матвеев.