Волейболистки «Сахалина» проиграли гостям из Минска
Волейбольная команда «Сахалин» 20 января на своей площадке принимала гостей из Беларуси, клуб «Минчанка». Игра прошла в рамках женского чемпионата России. По итогам четырех партий победителем вышел клуб из Минска 1:3 (25:21, 18:25, 23:25, 23:25).
Это вторая встреча команд. Первая состоялась 9 декабря, и тогда победу праздновали сахалинцы.
Без особых проблем коллектив Дениса Матвеева забрал первую партию. Несмотря на то, что гости выиграли первые три мяча, сахалинцы смогли отыграться. Спустя считанные минуты островитяне имели солидное преимущество. «Минчанке» удалось заработать несколько очков, но это не хватило. При счете 23:20 наставник белорусской команды выпустил на площадку 18-летнюю Анну Гришкевич. Эта замена не помогла отыграться в сете, но именно выход 14 номера переломил ход встречи. Забежим немного вперед: Анна Гришкевич по итогам игры стала самым результативным игроком (20 очков, 2 эйса, 5 блоков).
На старте второй партии зрители наблюдали «качели». Ни одна из команд не позволяла другой закрепиться в счете. Проблемы «Сахалина» начались, когда на табло горело 8:8. Сокольчик, Калиновская и Гришкевич поочередно стали расстреливать площадку островитян.
Последующие партии команды сражались за каждый сантиметр площадки. Невероятный по красоте мяч забила Алена Лозюк. Лазарева выдала укороченный пас, а Лозюк вместо того, чтобы со всей силы нанести удар по мячу, «парашютиком» отправила «круглого» точно в угол площадки. В самые ответственные моменты у «Сахалина» разладился прием. Не помогли тайм-ауты и ротации состава. Третий и четвертый сет ушли в копилку белорусов.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
- Первая партия сложилась не в нашу пользу. Возможно, это из-за акклиматизации. Я благодарен девчонкам за то, что они переломили себя и показали настоящий бойцовский характер. Именно за счет характера мы выиграли игру. На «Сахалин» особенно настраивались. На «предсезонке» играли с ними на турнире в Минске. Тогда мы три игры выиграли. Уже в чемпионате это сыграло злую шутку с нами. Дома проиграли. Недооценили. То поражение мы очень чувствительно переживали. Все-таки борьба за восьмерку.
Денис Матвеев, главный тренер ВК «Сахалин»:
Во второй партии сами отдали инициативу, из-за этого произошел перелом. Много ключевых мячей не забили в атаке. Где-то перестраховались. Надо было рисковать. Могли всё перевернуть, но не хватило героизма. Сейчас каждое поражение влияет на плей-офф. «Минчанка», «Ленинградка» и «Сахалин» соседствуют в турнирной таблице. Каждая игра ключевая.
Последний домашний матч «Сахалина» пройдет 27 января. Островитяне сыграют с клубом «Ленинградка». Встреча стартует в 19:00 в ВЦ «Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в ПСК «Сахалин».
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