Сахалинские сноубордисты завоевали три медали всероссийских соревнований

В Миасс Челябинской области состоялись Всероссийские детские соревнования по сноуборду. В них приняли участие около юных 150 райдеров из Ханты-Мансийского Автономного округа, Татарстана, Удмуртии, Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областей.

Спортсмены состязались в дисциплинах параллельный слалом-гигант, параллельный слалом и сноуборд-кросс.

В активе сахалинцев три награды. Они отличились в «Кубке райдера», в котором выступали юные спортсмены 2008 г.р. и младше.

Владислав Гельфер занял третье место в параллельном слаломе, а Игорь Надыршин завоевал бронзу в параллельном слаломе-гиганте и золото в параллельном слаломе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики островного региона.