В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира «Белая ладья»
Сегодня в городском шахматном клубе (Чехова, 4) завершился муниципальный этап Открытых Всероссийских соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В соревнованиях приняли участие более 40 школьников из 11 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска в возрасте до 14 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
По итогам проведенных встреч третье место заняли победители прошлогодних соревнований - учащиеся Лицея №2. На втором месте расположилась команда СОШ№6. Победителями муниципального этапа всероссийских соревнований по шахматам среди школьных команд стали ученики СОШ №11 — Артем Хуснулгатин, Владимир Чэй, Иван Бабич и Дарья Мусоридзе.
- В прошлый раз мы заняли третье место, - рассказал капитан команды СОШ №11 Артем Хуснулгатин. - В этом году сильные игроки из Лицея №2 ушли из команды, так как не проходили по возрасту, и это дало нам отличный шанс на победу. Мы постоянно тренируемся и играем, как индивидуально, так и совместно. В свободное время стараемся читать специальную литературу, посвященную игре шахматам и запоминать схемы разыгровок партий.
На церемонии закрытия муниципального этапа турнира по шахматам «Белая ладья» начальник отдела физической культуры и спорта городского департамента по делам молодежи, спорту и туризму Вадим Таксанов наградил победителей и призеров кубками, медалями, грамотами и ценными призами, а также пожелал всем участникам успехов и дальнейших побед в шахматных сражениях.
- В этом году у нас впервые приняли участие ученики из СОШ №26 и показали отличную игру, - рассказал главный судья соревнований, инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» Виталий И. - Одна из участниц команды 10-летняя Таисия Дворцова недавно побывала на всероссийских соревнованиях и заняла 7 место.
Команды занявшие первые 3 места на первенстве города, с 1 по 5 апреля примут участие в областных соревнованиях, где победители муниципальных этапов разыграют путевку на международные соревнования, которые пройдут в июне в г.Сочи.
Помимо командного первенства, также были награждены лучшие юные шахматисты показавшие отличную игру. На первой доске лучшим стал Артем Хуснулгатин из СОШ №11, на второй доске вне конкуренции оказался также учащийся СОШ №11 Владимир Чэй. На третьей доске высший результат показала ученица Гимназии №2 Алиса Маринина, одолев при этом всех мальчишек. На четвертой доске, где играют девочки, лучшей стала Таисия Дворцова из СОШ №26.
Результаты соревнований:
1 место — СОШ №11 (21,5 очков)
2 место — СОШ №6 (18 очков)
3 место — Лицей №2 (17,5 очков)
4 место — НОШ №21 (17 очков)
5 место — Гимназия №2 (15,5 очков)
6 место — Гимназия №3 (13,5 очков)
7 место — СОШ №26 (13,5 очков)
8 место — СОШ №32 (12,5 очков)
9 место — СОШ №13 (11 очков)
10 место — Гимназия №1 (10,5 очков)
11 место — СОШ №3 (3,5 очков)
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принимает первые крупные соревнования
10:03 Сегодня Семинар для волонтеров «Плечом к плечу» прошел в Южно-Сахалинске
- 10:40 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит областной семинар по развитию школьных волонтёрских отрядов
11:35 Сегодня В 2018 году в Сахалинской области правопреемники получили почти 26 миллионов рублей
- 18:01 18 Января Валерий Лимаренко обсудил с сахалинской полицией обеспечение безопасности на играх «Дети Азии»
11:58 18 Января За год на Сахалине и Курилах подорожало пшено и топливо
17:35 18 Января В Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора
12:44 18 Января Общественники одобрили переезд городской гинекологии Южно-Сахалинска в больницу имени Анкудинова
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
18:03 28 Декабря Специалисты Южно-Сахалинска поздравили с Новым годом воспитанников спецшколы в Костромском
Выбор редакции
- 17:10 Сегодня В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира «Белая ладья»
- 15:15 Сегодня Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
- 14:11 Сегодня Студенчество Южно-Сахалинска поздравляют с праздником
- 13:01 Сегодня Сахалинские экологи проверили состояние косаток в "китовой тюрьме"
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?