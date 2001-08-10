В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира «Белая ладья»

Сегодня в городском шахматном клубе (Чехова, 4) завершился муниципальный этап Открытых Всероссийских соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В соревнованиях приняли участие более 40 школьников из 11 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска в возрасте до 14 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

По итогам проведенных встреч третье место заняли победители прошлогодних соревнований - учащиеся Лицея №2. На втором месте расположилась команда СОШ№6. Победителями муниципального этапа всероссийских соревнований по шахматам среди школьных команд стали ученики СОШ №11 — Артем Хуснулгатин, Владимир Чэй, Иван Бабич и Дарья Мусоридзе.

- В прошлый раз мы заняли третье место, - рассказал капитан команды СОШ №11 Артем Хуснулгатин. - В этом году сильные игроки из Лицея №2 ушли из команды, так как не проходили по возрасту, и это дало нам отличный шанс на победу. Мы постоянно тренируемся и играем, как индивидуально, так и совместно. В свободное время стараемся читать специальную литературу, посвященную игре шахматам и запоминать схемы разыгровок партий.

На церемонии закрытия муниципального этапа турнира по шахматам «Белая ладья» начальник отдела физической культуры и спорта городского департамента по делам молодежи, спорту и туризму Вадим Таксанов наградил победителей и призеров кубками, медалями, грамотами и ценными призами, а также пожелал всем участникам успехов и дальнейших побед в шахматных сражениях.

- В этом году у нас впервые приняли участие ученики из СОШ №26 и показали отличную игру, - рассказал главный судья соревнований, инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» Виталий И. - Одна из участниц команды 10-летняя Таисия Дворцова недавно побывала на всероссийских соревнованиях и заняла 7 место.

Команды занявшие первые 3 места на первенстве города, с 1 по 5 апреля примут участие в областных соревнованиях, где победители муниципальных этапов разыграют путевку на международные соревнования, которые пройдут в июне в г.Сочи.

Помимо командного первенства, также были награждены лучшие юные шахматисты показавшие отличную игру. На первой доске лучшим стал Артем Хуснулгатин из СОШ №11, на второй доске вне конкуренции оказался также учащийся СОШ №11 Владимир Чэй. На третьей доске высший результат показала ученица Гимназии №2 Алиса Маринина, одолев при этом всех мальчишек. На четвертой доске, где играют девочки, лучшей стала Таисия Дворцова из СОШ №26.

Результаты соревнований:

1 место — СОШ №11 (21,5 очков)

2 место — СОШ №6 (18 очков)

3 место — Лицей №2 (17,5 очков)

4 место — НОШ №21 (17 очков)

5 место — Гимназия №2 (15,5 очков)

6 место — Гимназия №3 (13,5 очков)

7 место — СОШ №26 (13,5 очков)

8 место — СОШ №32 (12,5 очков)

9 место — СОШ №13 (11 очков)

10 место — Гимназия №1 (10,5 очков)

11 место — СОШ №3 (3,5 очков)