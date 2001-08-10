Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2019
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10:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка стала победительницей этапа Кубка Европы по сноуборду

Сахалинка стала победительницей этапа Кубка Европы по сноуборду

В минувшие выходные в городе Лахталь (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине параллельный слалом-гигант. Спортсменки провели две гонки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Участницами состязаний стали свыше 100 спортсменок из Италии, Польши, Японии, России, Австрии, Нидерландов и других стран. Среди них была воспитанница Центра спортивной подготовки сборных команд Сахалинской области Софья Надыршина.

В первый день соревнований островитянка показала второй результат, проиграв только титулованной Джессике Кейсер из Швейцарии. Это принесло ей 400 очков в зачет Кубка Европы.

А второй день Софья Надыршина заняла первое место. Она четыре раза выходила на старт, последовательно опередив своих соперниц. В финале сахалинская сноубордистка оказалась быстрее Лариссы Гассер (Швейцария).

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