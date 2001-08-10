Вероника Мазалова из Холмска включена в состав юношеской сборной команды России по тяжелой атлетике

В городе Старый Оскол проходит первенство России по тяжелой атлетике. В Белгородскую область приехали 350 штангистов из различных регионов страны от Калининграда до Сахалина. Атлеты определяют победителей среди юношей и девушек до 15 лет (2004-2006 г.р.) и до 17 лет (2002-2003 г.р.). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В первенстве страны среди девушек до 17 лет выступала кандидат в мастера спорта из Холмска Вероника Мазалова, заявленная в весовую категорию до 49 кг.

- С результатом 58 кг в рывке и 70 кг в толчке наша спортсменка заняла четвёртое место (128 кг). Ей совсем немного не хватило до выполнения норматива мастера спорта и медали в сумме двоеборья. Веронике не удалось удержать над головой 72 кг в толчке. Но в рывке она завоевала бронзовую награду. По итогам соревнований Вероника включена в состав юношеской сборной команды России, которой предстоит подготовка к первенству мира в Лас-Вегасе (США), - прокомментировал выступление своей подопечной старший тренер сборной команды Сахалинской области Артур Никитин.

4 февраля в Старом Осколе начнется Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Сахалинскую область представит мастер спорта международного класса из Холмска Яна Григорьева.