Сахалинка заняла третье место на первенстве России по сноуборду и выполнила норматив мастера спорта

В г. Миасс (Челябинская область) завершилось первенство России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туримза и молодежной политики Сахалинской области.

На базе горнолыжного центра «Райдер» состязались юноши и девушки 2004-2005 г.р., юниоры и юниорки 1999-2003 г.р. из Москвы, республик Башкортостан и Татарстан, Алтайского и Краснодарского краев, Кировской, Сахалинской, Челябинской областей и ряда других регионов России.

В активе представителей Сахалинской области одна награда. Воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Надыршина заняла третье место в параллельном слаломе-гиганте среди юниорок 1999-2003 г.р., выполнив при этом норматив мастера спорта России! Кроме того, в параллельном слаломе Софья показала четвертый результат.

Совсем немного не хватило Даниилу И, чтобы стать призером в параллельном слаломе-гиганте среди юношей 2004-2005 г.р. Он – на четвертом месте.