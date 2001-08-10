Сергей И стал победителем полуфинала чемпионата Южно-Сахалинска по классическим шахматам
В Южно-Сахалинске завершился полуфинал чемпионата города по классическим шахматам. 21 участник турнира, прошедшего в Шахматном клубе МБУ «Спортивный город» (ул. Чехова, 4), оспаривали не только награды, но и четыре путевки на финал соревнований. Об том ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
После трех туров лидировали Сергей И, Вячеслав Тимохин, Михаил Засухин, имевшие 100-процентный показатель. В четвертом туре партия между Вячеславом Тимохиным и Сергеем И завершилась вничью.
Михаил Засухин, в свою очередь, выиграл у Александра Архипова, и возглавил турнирную таблицу. Однако долго быть в «желтой майке лидера» ему не удалось. В пятом туре он сыграл вничью с Сергеем И, а в шестом проиграл Вячеславу Тимохину.
В итоге наибольшее количество очков (по 8 из 9 возможных) набрали Вячеслав Тимохин и Сергей И. Дополнительные коэффициенты вывели на первое место Сергея И. Вторым призером стал Вячеслав Тимохин.
Михаил Засухин, проигравший в заключительном туре Владимиру Якимову, финишировал третьим (6,5 очков).
В ТОП-5 также пробились Владимир Якимов и Николай Семенов, набравшие по 6 очков. Дополнительные коэффициенты оказались счастливыми для Якимова. Он стал четвертым и получил право сыграть в финале чемпионата города, который состоится в апреле.
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