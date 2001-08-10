Сильнейшие легкоатлеты соревнуются в областном центре

Открытое первенство спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого стартовало сегодня в Южно-Сахалинске. Его посветили празднованию Международного женского дня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования собрали 225 спортсменов из Макарова, Поронайска, Холмска, Анивы, Долинска и областного центра. На беговые дорожки вышли девочки и юноши 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Для каждой возрастной группы подготовлена отдельная программа испытаний.

- Ребята 2004-2005 годов рождения бегут 60, 300, 600 и 1000 метров, а для младших подготовлены дистанции в 60, 200 и 600 метров. Все также смогут показать себя в толкании ядра, - отметила главный судья соревнований Марина Чим.

Кристина Полехович пришла на соревнования с хорошим настроением. Даже второе место в забеге не расстроило юную спортсменку.

- Меня обогнала старшая девочка, которая выше меня, но это мелочи. У меня хорошее настроение. Радуюсь, что скоро праздник и подарки будут, - поделилась легкоатлетка.

Победители открытого первенство отправятся на всероссийские соревнования в Хабаровск. Они состоятся уже в конце марта.