Ветераны и любители горнолыжного спорта померились силами на склонах «Горного Воздуха»
Горнолыжные соревнования среди ветеранов и любителей прошли в минувшие выходные на «Горном воздухе». Как сообщили ТИА "Острова" в минспорта, на старт Западного склона вышло 30 участников разных возрастов – от 30 до 60 лет и старше. Состязались как мужчины, так и женщины. Медали турнира оспорили не только южносахалинцы, но и жители Холмска, Невельска и Владивостока.
По итогу заездов в каждой возрастной категории были определены победители и призёры.
Так, среди спортсменов 30-39 лет победу одержал Евгений Зарохович, на втором месте Александр Глыбин, а замкнул тройку лидеров Александр Малых. Среди представительниц прекрасной половины этой же возрастной категории была заявлена всего одна участница – Анастасия Ломакина, ей и присудили награду.
В противостоянии горнолыжников 40-49 лет медаль высшей пробы завоевал Евгений Петров, серебро взял Антон Башков, а бронзу – Даниил Че. Среди женщин первой стала Ада Ефимчук, победу ей уступила Виктория Калиберда, а почётное третье место заняла Ирина Шиликовская.
Спортсмен из Владивостока Евгений Поляков взял золото в состязаниях между спортсменами 50-59 лет. Второе место занял невельчанин Сергей Авасьев, а третье – южносахалинец Геннадий Куликов.
Среди самых опытных горнолыжников мужчин (60+) финишировал только один участник, им стал Анатолий Пак. Среди женщин быстрее всех оказалась Елена Максаева, на второй строчке Людмила Малых, а на третьей – Татьяна Борисенко. Четвертой к финишу пришла самая возрастная участница турнира Томара Нагорничных. Недавно женщине исполнилось 80 лет, но, не смотря на возраст, она уверенно стоит на лыжах, участвует в соревнованиях и ведёт активный и здоровый образ жизни.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске
12:47 Сегодня Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
13:35 Сегодня Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы
10:03 Сегодня Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?