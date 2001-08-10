Ветераны и любители горнолыжного спорта померились силами на склонах «Горного Воздуха»

Горнолыжные соревнования среди ветеранов и любителей прошли в минувшие выходные на «Горном воздухе». Как сообщили ТИА "Острова" в минспорта, на старт Западного склона вышло 30 участников разных возрастов – от 30 до 60 лет и старше. Состязались как мужчины, так и женщины. Медали турнира оспорили не только южносахалинцы, но и жители Холмска, Невельска и Владивостока.

По итогу заездов в каждой возрастной категории были определены победители и призёры.

Так, среди спортсменов 30-39 лет победу одержал Евгений Зарохович, на втором месте Александр Глыбин, а замкнул тройку лидеров Александр Малых. Среди представительниц прекрасной половины этой же возрастной категории была заявлена всего одна участница – Анастасия Ломакина, ей и присудили награду.

В противостоянии горнолыжников 40-49 лет медаль высшей пробы завоевал Евгений Петров, серебро взял Антон Башков, а бронзу – Даниил Че. Среди женщин первой стала Ада Ефимчук, победу ей уступила Виктория Калиберда, а почётное третье место заняла Ирина Шиликовская.

Спортсмен из Владивостока Евгений Поляков взял золото в состязаниях между спортсменами 50-59 лет. Второе место занял невельчанин Сергей Авасьев, а третье – южносахалинец Геннадий Куликов.

Среди самых опытных горнолыжников мужчин (60+) финишировал только один участник, им стал Анатолий Пак. Среди женщин быстрее всех оказалась Елена Максаева, на второй строчке Людмила Малых, а на третьей – Татьяна Борисенко. Четвертой к финишу пришла самая возрастная участница турнира Томара Нагорничных. Недавно женщине исполнилось 80 лет, но, не смотря на возраст, она уверенно стоит на лыжах, участвует в соревнованиях и ведёт активный и здоровый образ жизни.