Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске

В Уссурийске состоялся открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный памяти Владимира Вялкова. Участницами состязаний стали команды из Приморского края и Сахалинской области, определившие победителей в двух возрастных группах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской обаласти.

- Владимир Леонидович Вялков был детским тренером в нашем городе, работал учителем физкультуры в СОШ № 14. Турнир стал уже пятым по счету. Сначала он был городским, затем – краевым, а сейчас впервые носит статус открытого, - пояснили организаторы соревнований.

Приморский край был представлен очень широко. На площадку вышли команды из Арсеньева, Большого Камня, Владивостока, Находки, Уссурийска и Черниговки. Островной регион делегировал в Уссурийск воспитанниц ГБУ «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск).

В турнире девушек 2003-2004 г.р. выступали волейболистки под руководством тренера-преподавателя Елены Юрьевны Дробот (Ольга Кондрашова, Татьяна Вострухина, Эльвира Гвоздикова, Олеся Кыстык, Виталина Мязина, Виктория Байбакова, Ксения Хлудина. Ольга Климова, Юлия Вознова, Ульяна Борей, Лилия Скачко).

Сахалинская команда заняла в подгруппе третье место и лишилась шансов продолжить борьбу за награды. Островитянки нанесли поражение «Чемпиону» из Владивостока (3:1) и «Юности» из Черниговки (3:2), но проиграли «Уссурочке» из Уссурийска (0:3) и «Роднику» из Арсеньева. Всего в этой возрастной группе было заявлено девять команд.

Успешнее проявила себя команда девочек 2005 г.р. и младше под руководством тренера-преподавателя Марины Борисовны Захаровой. На предварительном этапе команда «СШ по волейболу» заняла в своей подгруппе второе место. Она опередила «Уссури» из Уссурийска и «Родник» из Арсеньева, но уступила «Юниору» из Находки.

В «Финале четырех» команда Марины Захаровой проиграла матч волейболисткам из Большого Камня и выиграла у «Юности» из Черниговки. Итог – третье место.

Обладательницами бронзовых наград стали Юлия Балашова, Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, Ариана Комова, Виктория Огнева, София Портных, Юлия Райская, Дарья Туркина, Ульяна Яковлева.