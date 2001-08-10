Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире

В столице Нерюнгри состоялся III межрегиональный турнир по боксу класса «Б» памяти заслуженного тренера ЯАССР и РСФСР, мастера спорта СССР Николая Георгиевича Размахнина. В ринге вышли спортсмены трех возрастных групп (юноши 13-14, 15-16 лет, а также юниоры 17-18 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- В столицу Южной Якутии приехали боксеры из Амурской и Сахалинской области, Республик Бурятия и Якутия, Хабаровского края. Победителям (при наличии кворума в весовой категории) будут присваиваться звания кандидатов в мастера спорта по боксу, - пояснил главный судья соревнований Александр Мынта.

Островные боксеры завоевали на этих состязаниях четыре медали. Эрик Коваленко из Макарова первенствовал в весовой категории до 63 кг. Его земляк Антон Милейко занял второе место в весе до 50 кг. Также вторым был Артем Благих из островной столицы (до 70 кг). А Нурсултан Джумагулов из Корсакова завоевал бронзу в весе до 57 кг.