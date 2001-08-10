Соревнования по легкой атлетике состоялись в Южно-Сахалинске

Открытое первенство Сахалинской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями прошло сегодня в Южно-Сахалинске. Состязания собрали около 60 спортсменов островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном ведомстве.

Несмотря на метель, на беговые дорожки сегодня вышли представители Долинска, Холмска, Невельска и Южно-Сахалинска. Вместе с Артуром Осиповым приехала самая громкая группа поддержки. Ребята скандировали имя земляка на протяжении всего забега.

- Это очень помогает. Я слышу, как кричат мое имя и бегу быстрее. А вообще я много бегаю, когда гуляю, например. Еще подтягиваюсь и отжимаюсь. Мне это помогает, - делится спортсмен из Холмска.

В забегах участвовали сахалинцы в возрасте от 12 до 19 лет. Спортсмены преодолевали дистанции в 30 м, 400 м и 800м.

- 30 метров – дистанция для малышей. Мы решили их тоже выставить на старт, чтобы они уже начинали потихоньку свою спортивную карьеру и дальше росли в этом плане, - отметила тренер школы летних видов спорта им. Комнацкого Людмила Видяева.

По итогам забегов на дистанции 30 метров среди мальчиков лучшими стали Лаврентий Фёдоров, Вадим Карасев и Андрей Силаев. Среди девочек быстрее всех пробежали Наталья Шатохина, Мария Горьянова, Светлана Шатохина.

На дистанции 400 метров среди мальчиков награды получили Антон Дорофеев, Сергей Данилович, Евгений Кемен (2004-2000г.р.), а также Лаврентий Фёдоров, Артур Осипов, Михаил Ломакин (2005-2007 г.р.). Среди девочек лучшей оказалась Наталья Шатохина, второе место завоевала Мария Горьянова (2005-2007 г.р.), награды также получили Ксения Тишечкина, Екатерина Петрухина, Дарья Зубовская (2004-2000 г.р.).

Лучшими на дистанции 800 метров среди мальчиков стали Алексей Едренин, Сергей Глушков, Семен Филимонов. Среди девочек быстрее всех пришли к финишу Анна Витязева, Карина Кобзарь, Алина Барышева.