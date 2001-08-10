Южно-сахалинцы стали победителями соревнований по настольному теннису

XXIII Спартакиада среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти области на «Кубок Губернатора» состоялась в Южно-Сахалинске. Побороться за главный приз состязаний решилось 9 команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном ведомстве.

В настольном теннисе сразились команды из Южно-Сахалинска, Холмска, Поронайска, Невельска, Корсакова, Ноглик, Анивы, Долинска и правительства региона. Участников разделили на две группы, среди которых выявили лидеров. Они и сразились в финале.

- Спартакиада проходит ежегодно. Мы уже проводили соревнования по лыжным гонкам и бадминтону, - рассказал организатор состязаний Борис Кулемжин.

По итогам игр первое место завоевала команда из Южно-Сахалинска, второе – из Холмска, а третье – из Поронайска. Следующий этап спартакиады состоится в апреле. Тогда участники покажут себя в плавании.