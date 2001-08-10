Сноубордистка Софья Надыршина завоевала вторую золотую медаль чемпионки России

В городе Миасс Челябинской области завершился чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах. В заключительный день соревнований на горнолыжном курорте «Солнечная долина» определили медалистов в дисциплине параллельный слалом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном профильном министерстве.

У мужчин на старт вышли 54 спортсмена, среди которых были 2 заслуженных мастера спорта и 5 мастеров спорта международного класса.

В итоге самым быстрым оказался Игорь Слуев из Кемеровской области. На втором месте – Ярослав Степанко из челябинской области, на третьем – Владислав Шкурихин (Кемеровская область).

Лучший результат среди сахалинцев показал Артем Жмурко. Он – на 15-м месте. На 26-м – Антон Белоусов.

33 спортсменки участвовали в женском чемпионате. Золотую медаль завоевала воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Надыршина.

Это ее вторая победа на турнире. Днем ранее Софья стала чемпионкой в параллельном слаломе-гиганте. Кроме того, островитянка выполнила норматив мастера спорта России.