Сахалинские спортсмены стали финалистами на международных соревнованиях

Сборная команда России принимает участие в финальном этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Состязания проходят в Швеции. В них принимают участие 21 спортсмен с ПОДА и 4 с нарушением зрения из 6 стран. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинскую область на соревнования представляет Александр Алябьев. 2 апреля спортсмен стал лучшим в дисциплине гигант.

В это же время в Словении проходит Чемпионат Мира по сноуборду среди юниоров. В составе молодежной сборной России выступает сахалинка София Надыршина. Двукратная чемпионка России завоевала серебро на мировом первенстве.