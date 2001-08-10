Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2019
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10:28, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская сноубордистка София Надыршина взяла серебро на первенстве мира по сноуборду

Сахалинская сноубордистка София Надыршина взяла серебро на первенстве мира по сноуборду

Сахалинская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в командной гонке по параллельному слалому на первенстве мира. Соревнования проходили на горнолыжном курорте Рогла в Словении. София выступала в смешанной паре с Ярославой Степанко. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, в большом финале они уступили победу своим соотечественникам Анастасии Курочкиной и Дмитрию Логинову. Бронзу завоевал дуэт из Канады - Кайли Бак и Арно Гаде.

Перед этим воспитанница тренера Ольги Желтовой СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду завоевала две золотых медали на чемпионате России в параллельном слаломе и слаломе-гиганте.

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