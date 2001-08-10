Сахалинская спортсменка привезла четыре медали с чемпионатов России и мира по сноуборду
Сахалинская спортсменка София Надыршина вернулась сегодня с юниорского чемпионата мира по сноуборду, который проходил в Словении. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, девушка завоевала для островного региона две серебряные медали в параллельном слаломе-гиганте и командной гонке слалома. Также юная сноубордистка взяла две золотые награды в параллельном слаломе и параллельном гиганте на чемпионате России в Челябинской области. По словам Софии, для неё это первые старты такого уровня.
- Настроение отличное, ощущение победы на чемпионате России стимулирует к дальнейшим победам, - поделилась впечатлениями мастер спорта София Надыршина. - Чемпионат мира прошёл на высоком уровне, все боятся россиян, потому что у нас самая сильная команда, основная борьба развернулась именно с нами. Первое место заняла наша соотечественница. Мы соревновались с ней также и на чемпионате России. В сборной команде я самая младшая, она постарше и опытнее. Нужно больше готовиться и на следующий год уже идти на золото, так как за первое место дают международную категорию.
Тренер спортсменки Ольга Желтова очень довольна выступлением своей воспитанницы и рассказала, какой путь пришлось пройти Софии перед мировым первенством.
- Чемпионат России для неё прошёл очень удачно. Конечно, мы все ожидали, что она хорошо выступит и будет в призёрах, но не думали, что это будет два первых места. Для всех это был шок, ведь сноуборд у нас в стране сильный и, соответственно, серьёзная конкуренция, - отметила наставница. - Далее мы поехали в Европу, где Соня участвовала в чемпионате Австрии, там ей немножко не повезло, и она стала четвёртой. Но далее она завоевала две медали на юниорском чемпионате. До золота немного не дотянула. Возможно, не хватило опыта, или сказалась усталость, так как у Сони было порядка 30 стартов в году, для её возраста это очень много. Тем не менее, это отличный результат, и мы ей очень гордимся!
Сейчас в планах Софии немного передохнуть и начать готовиться к следующему сезону и к будущим стартам.
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