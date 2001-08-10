Сахалинские ветераны спорта померились силами в плавании
В минувшие выходные в городском бассейне Южно-Сахалинска прошёл чемпионат области среди ветеранов спорта и других жителей островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Медали традиционного турнира оспорили 66 пловцов из областного центра, а также Холмска, Корсакова и Южно-Курильска.
- Такие соревнования мы проводим уже более 30 лет. Как правило, в них участвуют не только спортсмены, но и все желающие. В этот раз у нас представлено 13 возрастных групп – от 25 до 84 лет. В прошлом году рекордсменом стал участник 87 лет. Поэтому мы всегда рады принимать у себя таких опытных бойцов. В этом году нашей спортивной школе исполняется 55 лет, и нам очень приятно видеть здесь наших учеников и других людей, которые живут плаванием, - рассказал председатель федерации плавания Сахалинской области и главный судья соревнований Владимир Винокуренков.
На торжественном параде открытия судья поблагодарил участников за активный образ жизни, пожелал крепкого здоровья, счастья и новых побед. Он отметил, что совсем недавно была открыта новая возрастная группа занимающихся плаванием – 100-104 года.
- От всей души желаю вам дожить до такого возраста и продолжать участвовать в наших соревнованиях. Спасибо вам огромное и успехов! – напутствовал Владимир Винокуренков.
Участникам предстояло преодолеть 50 метров свободным стилем. Первыми стартовали самые возрастные спортсмены. Первой к финишу пришла представительница «Детей войны» Маргарита Ибрагимовна Тартышная. Несмотря на свои 78, женщина ежегодно участвует в состязаниях. По её словам, это придаёт драйва в жизни.
- Плаванием занимаюсь около 40 лет. Соревнуюсь каждый год. Очень удивилась, что пришла первой! Временем своим не довольна, так как не уложилась в минуту. 50 метров это не сложно, ведь у меня большой опыт, – поделилась на финише Маргарита Ибрагимовна. - Советую всем людям старшего поколения принимать участие в таких заплывах, ведь это радость в нашей повседневной жизни. Не обязательно занимать призовые места, можно ведь просто поплавать, пообщаться со знакомыми людьми, посмотреть, как выступает молодёжь, порадоваться за них. К тому же плавание укрепляет здоровье. А если ещё и закаляться, то никакие болезни не страшны.
По итогу упорной борьбы победителями среди мужчин в своих возрастных категориях стали Павел Коренухин, Анатолий Заболоцкий, Евгений Валиев, Дмитрий Малков, Сергей Сакун, Максим Лисовский, Алексей Жданов, Василий Красулин, Николай Полищук, Николай Саламатов, Василий Писарев и Юрий Ракитин.
Среди представительниц прекрасной половины медали высшей пробы завоевали Татьяна Нестеренко, Алена Валиева, Елена Бурикова, Оксана Ефанова, Татьяна Новикова, Татьяна Осташева, Наталья Красулина, Галина Ковалева, Тамара Шидловская, Галина Догода и Маргарита Тартышная.
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