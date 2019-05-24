Областной турнир по баскетболу стартовал на Сахалине
Региональные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек до 14 лет (2006-2008 годов рождения) начались на Сахалине. Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, накануне в борьбу за медали турнира вступили представители младшего возраста. Всего награды разыгрывают шесть команд юношей из Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Долинска, Александровск-Сахалинского и четыре женские команды – три из областного центра и одна из Долинска.
- Практически для всех участников это первые соревнования. Здесь мы оцениваем мастерство детей, которые занимаются баскетболом от года до двух лет. Это немного, поэтому юноши и девушки по большей части показывают здесь свою спортивную подготовку, технику, а также демонстрируют борьбу и уверенность в себе, - подчеркнула главный судья соревнований Анна Мазур.
Команды из Александровск-Сахалинского, Холмска и Корсакова выставили на турнир младший возраст – 2007-2008 годы рождения, а Южно-Сахалинск и Долинск - ребят чуть постарше (2006 и 2007 годов рождения).
Несмотря на столь юный возраст на площадке спортивной школы игровых видов спорта разворачивается не шуточная борьба. Так, схватка Южно-Сахалинска со спортсменами из Корсакова закончилась разгромным счётом 99:7.
- Нам не хватает защиты и высоких игроков. Соперник очень сильный, играть было тяжело, - прокомментировал участник корсаковской команды Никита Черненок.
У девочек игра тоже шла во всю мощь. Так, в противостоянии команд «Южно-Сахалинск-1» и «Южно-Сахалинск-2» счёт составил 35:6.
- Тренер поставил задачу - зайти за 30 очков. Мы старались, использовали различные тактики. Это принесло свои результаты - во второй половине игры мы начали отрываться от соперника и в итоге победили. Девочки, хоть и младше нас по возрасту, но играли на хорошем уровне, - поделилась Мария Красовская из команды «Южно-Сахалинск-1».
Турнир продлится до 26 мая. В финальный день соревнований состоится подведение итогов и награждение победителей и призёров.
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