Островной триатлонист первенствовал на соревнованиях в Корее
Гонка серии IRONMAN 70.3 прошла в корейском городе Косон. В ней приняло участие около 1700 триатлетов из 35 стран мира. Вместе с ними испытания прошёл сахалинец Роман Трубецкой, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
На соревнования преподаватель школы летних видов спорта им.Комнацкого отправился с представителем и коллегой Алексеем Быковым. Сахалинец выступил в категории 30-34 года и оказался первым.
Роман Трубецкой преодолел дистанцию, которая состояла из трех этапов. Участники проходили 1900 метров вплавь, 90 километров на велосипеде и еще 21,1 километр бегом. Островной атлет справился с испытаниями за 4 часа 34 минуты и завоевал первое место в своей возрастной категории.
- Я был удивлен большому количеству людей, которые принимали участие в этом мероприятии. Но самое главное восхищение и восторг у меня от того, что я смог отобраться на чемпионат мира и воплотил в жизнь свою давнюю мечту. До последнего не верилось, а когда обозначили этот момент, то я был очень рад, - поделился спортсмен.
В рамках соревнований в Корее проходил отбор на Чемпионат Мира во Францию. Он пройдет в Ницце, куда Роман Трубецкой отправится в сентябре.
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