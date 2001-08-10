Юные островитяне завоевали две медали первенства по гольфу в Приморье
Соревнования проходили на гольф-поле клуба «Шмаковский» санатория «Изумрудный» посёлка Горные Ключи. В турнире померились силами четыре команды. Островной регион представляли пять спортсменов - Марк Тен, Сергей Красносвободцев, Матвей Скиданов, Даниил Сафин, Никита Дин (тренер Анастасия Москалева). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
По итогам напряженной борьбы Даниил Сафин занял третье место в возрастной категории 14-18 лет. Матвей Скиданов завоевал бронзу среди спортсменов 10-13 лет и удостоился приза за Хол-ин-ван (hole in one), выполнив попадание в лунку первым ударом с расстояния в 60 метров.
Курорт Шмаковка – это известные за пределами Приморья санатории с развитой инфраструктурой и местным природным колоритом, где юные сахалинцы смогли насладиться теплым солнцем и полноценно отдохнуть в живописной долине реки Уссури.
Команда благодарит за поддержку сахалинскую федерацию развития гольфа, родителей участников, а также Приморскую краевую федерацию гольфа и лично Вячеслава Пак за теплый прием, хорошую организацию турнира и безвозмездное предоставление гольф-поля для тренировок островной команды.
13-14 июля на гольф-поле села Мицулевка Анивского района пройдет традиционный турнир «Junior Cup», где с ответным визитом выступит детская сборная Приморского края.
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