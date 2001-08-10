Тихоокеанское
информационное агентство
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Воспитанников Троицкого детского дома научили играть в гольф

Воспитанников Троицкого детского дома научили играть в гольф

Международный день дружбы отметили воспитанники Троицкого детского дома. Они отпраздновали его в гостях у сахалинской федерации развития гольфа. Встреча проходила на тренировочном поле драйвинг-рейндж в Анивском районе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Опытные тренеры Павел Аникеенко и Анастасия Москалёва познакомили ребят с профессиональным гольф-инвентарем и провели мастер-класс игры. Юные спортсмены отработали ближние, средние и дальние удары.

Для детей также устроили мини-соревнования. Лучшими стали Андрей Токарев, Анастасия Корикова и Елизавета Марченко, у которых несмотря на первый опыт игры всё легко получалось с первого раза.

- Несмотря на пасмурную погоду ребятам выдалась замечательная возможность потренироваться и погрузиться в удивительный мир гольфа, - рассказал исполнительный директор областной федерации развития гольфа Вячеслав Байгулов.

Сотрудники федерации пригласили детей в ближайшее время снова посетить драйвинг-рейндж. Кроме этого, часть ребят захотела попробовать себя в постоянном освоении гольфа. Уже сегодня школьники приступили к тренировкам.

 

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