Южно-курильские каратисты отдохнули в спортивном лагере

Уже третий год южно-курильская федерация каратэ организовывает для своих воспитанников летний отдых. Руководитель организации Илья Кучеров. В этом году в специально оборудованном лагере на Кунашире отдыхало более 20 подростков. Лагерь "Чемпион" работал с 20 июля по 5 августа. Он был построен на средства федерации каратэ, питание детей оплачивали родители, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Курильска.

Для подростков было организовано полноценное 4-х разовое питание. Тренеры, они же вожатые, занимались с детьми. Осенью пройдут очередные всероссийские соревнования, в которых примут участие и лучшие спортсмены Кунашира. Стоит заметить, что южно-курильская секция каратэ уже добилась определенных успехов на зональных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях. С ребятами занимаются опытные тренеры - кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, победители соревнований различного уровня. Кроме тренировок дети ходили в походы и участвовали в различных культурно-массовых мероприятиях.

На прощальную линейку приехали родители спортсменов и мэр Южно-Курильского городского округа Вячеслав Власенко.