Сахалинцы, благовещенцы и китайцы проплывут 25 км в Анивском заливе

Сахалинская эстафета Победы, приуроченная к 74-ой годовщине окончания Второй Мировой Войны, состоится на Сахалине. Уже в эту пятницу, 30 августа, её участники проплывут 25 километров в акватории Анивского залива Охотского моря, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Старт дадут в Корсаковском районе, откуда участники отправятся в Аниву. Планируется, что маршрут проплывут более 30 человек из Южно-Сахалинска, Благовещенска и Китая.

- Этим мероприятием мы хотим достичь двух целей: еще раз напомнить о подвиге советских солдат и союзников в годы Второй Мировой Войны, а также привлечь внимание к международной программе «Арктика - настоящее и будущее!». Все страны ведут борьбу за Арктику сегодня и наши спортсмены вырабатывают арктическую стойкость, вынеслись. Хотим, чтобы больше людей присоединялось к нашему движению, - отметил организатор мероприятия Александр Брылин.

Начало эстафеты намечено на 10:00. Он состоится в селе Первая падь, на пирсе яхт-клуба «Сахалин» (Океанская, 112). Финишировать участники заплыва будут на центральном пляже Анивы.