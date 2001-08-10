Юный сахалинец выиграл золото на первенстве России по каратэ
В Калининграде завершилось первенство России по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 лет). В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов из 60-ти субъектов РФ, которые разыграли 35 комплектов медалей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.
Островную сборную команду представляли воспитанники спортивной федерации каратэ Сахалинской области из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска и Южно-Курильска.
Лучший результат показал воспитанник СШОР ВВЕ Константин Коковуров. Он завоевал золото первенства России. Спортсмен выступал в дисциплине кумитэ. Его соперниками в категории «14-15 лет, свыше 70 кг» были 24 каратиста. В финале Константин встретился с представителем Омска Егором Худорожковым.
- Я провел четыре боя. Первых два поединка уверенно выиграл со счетом - 6:0 и 5:0. В третьем спарринге встретился со спортсменом из Холмска, смог заработать лишь один бал, но этого хватило, чтобы пройти в финал. Финальный бой закончился со счётом 2:0. Победы были достаточно уверенные, чувствовалось превосходство в соревновательном опыте и скорости. Работал по тренерской установке Леонида Александровича Кима. Подготовка перед турниром шла в течение всего лета. Мы прошли три тренировочных цикла, в которых смогли усовершенствовать свои тактические и физические навыки. Теперь буду готовиться к первенству мира и постараюсь проявить себя наилучшим образом, - поделился Константин Коковуров.
Еще одну медаль для Сахалинской сборной завоевал Георгий Пак. Южно-Сахалинец остановился в шаге от первого места, в финале уступив самарцу Никите Куракову.Тем самым островной спортсмен завоевал серебро.
Кроме этого, в десятку лучших каратистов вошли: Анастасия Коваленко, Анна Миранкова, Анастасия Аксенова, Анастасия Рязанова, Алексей Матвеев, Герман Огуль, Заур Керимов, Иван Новиков, Ли Ен Бок, Сон Чен Су. В общекомандном медальном зачете сахалинская команда заняла 13-е место.
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