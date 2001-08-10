Сборная Южно-Сахалинска стала лучшей на первенстве города по карате

Открытое первенство города по карате прошло в областном центре. Всего в соревновательный день было разыграно 46 комплектов наград. Эти соревнования стали первыми в новом учебном году и собрали около 400 спортсменов от восьми лет и старше. География турнира привычная – Невельск, Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Из года в год количество участников и качество поединков растет. Большинство ребят, даже во время летних каникул не прекращают тренировки, поэтому к этим стартам были готовы и показали высокий уровень. Для некоторых, самых юных спортсменов, соревнования – первые. Были и те, кто приятно удивил, – отметил главный судья соревнований Александр Рим.

В общекомандном медальном зачете на первом месте, с большим отрывом, сборная команда Южно-Сахалинска – 148 медалей (36 золотых, 34 серебряных и 78 бронзовых), на втором месте спортсмены их Холмска, на счету которых 36 медалей, из них 20 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Замыкает тройку призеров Невельск.

В дисциплине ката победу одержали Дарья Дьякова, Никита Ким, Варвара Френзюк, Кирилл Сек, Анна Цветушкина, Даниил Никишин, Ольга Салькова, Гвон Дэ Ен, Велена Донковцева, Андрей Масленков, Ульяна Суворова, Вячеслав Хан, Артем Воротынов.

В кумите сильнейшими стали Даря Рязанова, Георгий Коваленко, Анна Краснопольская, Кирилл Сек, Артур Тропоцилов, Виктор Загудаев, Эллина Мороз, Даниил Францев, Никита Большаков, Артем Феофанов, Дарья Афонина, Ли Ен Бок, Валерия Дьякова, Анастасия Кожухова, Артем Спиридонов, Дмитрий Галкин, Александр Щербатов, Святослав Попов, Максим Рыбкин, Ярослав Мейеров, Зайнаб Казуева, Руслан Латюк, Тимофей Парамонов, Андрей Масленков, Арсентий Ярошевич, Сафина Сулейманова, Виктория То, Лев Костюшкин, Ростислав Тян, Максим Мышев, Александр Джулукян, Анатолий Старченко.