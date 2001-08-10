Больше 450 каратистов собрали международные соревнования «Кубок Сахалина»
В минувшие выходные в спортивной школе по волейболу прошли первые международные соревнования по олимпийскому каратэ «Кубок Сахалина». Их посвятили двум событиям - 30-летию федерации каратэ и 15-летию областной СШОР восточных видов единоборств, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Побороться за звание сильнейшего на этих соревнованиях приехали более 450 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из Амурской области, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Республики Корея. Всего было разыграно 48 комплектов наград.
В ката победителями стали Александр Климкин, Амир Булгаков, Анна Миранкова, Анна Цветушкина, Артем Воротынов, Даниил Никишин, Екатерина Ткалич, Иван Власов, Кира Панас, Кирилл Сек, Никита Ким, София Айдимамадова.
В кумитэ победу одержали Александр Рубцов, Анастасия Аксенова, Анастасия Бирюкова, Анастасия Рубцова, Андрей Масленков, Анна Краснопольская, Артем Тимофеев, Артур Тропоцилов, Богдан Хаймурзин, Варвара Френзюк, Василий Данилов, Виолетта Камышанская, Владислав Олешко, Георгий Коваленко, Давид Чеботарь, Даниил Виноградов, Даниил Петраков, Джон Тэ Кю, Дмитрий Белоусов, Дмитрий И, Дмитрий Те, Ева Штефанчук, Евгений Сон, Екатерина Ефремова, Жанна Костюшкина, Захар Свиркунов, Илья Федоренко, Кира Панас, Кирилл Сек, Кристина Жогина, Ли Ен Бок, Максим Мышев, Никита Старикевич, Роман Сова, Савелий Косолапов, Ярослав Мейеров.
В общекомандном медальном зачете на первом месте Россия, на втором Республика Корея. В неофициальном командном зачете среди регионов лидером стала сборная команда Сахалинской области с результатом 27 золотых, 25 серебряных и 46 бронзовых медалей. На втором месте спортсмены из Приморья, на счету которых 18 золотых, 20 серебряных и 34 бронзовых награды, а на третьем - Хабаровский край.
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