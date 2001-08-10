Сахалинские волейболисты сыграют два матча с «Динамо-МГТУ» из Майкопа

Очередным соперником «Элвари-Сахалин» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд вышей лиги «Б» станет «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Матчи с ним пройдут 30 и 31 октября в ГБУ «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало в 18:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

История «Динамо-МГТУ» ведется с 2001 года, когда в Майкопском Технологическом Институте был организован волейбольный клуб. Сначала команда выступала в чемпионате Краснодарского края, чемпионате Южного федерального округа, Студенческой лиге России.

В чемпионате страны она дебютировала в сезоне 2007-2008 года (23 место среди 28 команд в первой лиги).

С сезона 2011-2012 года «Динамо-МГТУ» выступает уже в высшей лиге «Б». В чемпионате 2015-2016 года волейболисты из Майкопа заняли пятое место в лиге «Б», в 2016-2017 году – двенадцатое, в 2017-2018 году – седьмое, в 2018-2019 году – шестое.

В нынешнем турнире «Динамо-МГТУ» занимает 9-е место. Волейболисты из Майкопа одержали 2 победы и набрали 6 очков (в 6 матчах). Сначала они на своей площадке дважды нанесли поражение «Динамо-ЦОП» из Краснодара, а затем по два раза проиграли в Костроме («Волжанину) и в Красногорске («Зоркому»).

В чемпионате страны «Элвари-Сахалин» провел против «Динамо-МГТУ» 16 матчей. Все они протекали в очень упорной борьбе, о чем свидетельствуют восемь тай-брейков. Статистические показатели пока в пользу команды из Республики Адыгея. «Элвари-Сахалин» выиграл шесть матчей (три на тай-брейке) и в десяти потерпел поражения (пять тай-брейка). Разница выигранных и проигранных партий 32-37 в пользу «Динамо-МГТУ».