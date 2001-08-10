Тихоокеанское
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31 Октября 2019
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Юный сахалинец стал бронзовым призёром первенства мира по каратэ

Юный сахалинец стал бронзовым призёром первенства мира по каратэ

Сахалинский спортсмен Константин Коковуров стал бронзовым призером XII первенства мира по каратэ. Он прилетел с соревнований домой накануне, 30 октября.

Как рассказали ТИА "Острова" в островном минспорта, Константин – один из полутора тысяч участников первенства мира, которое состоялось в Сантьяго. Оно собрало представителей более 95 стран мира. Сахалинец выступал в возрастной группе 14-15 лет и весовой категории 70+. Конкуренцию островитянину составили спортсмены из сорока стран.

- Всего я провел 5 боев, 4 из них закончились победой. Проиграл только канадскому спортсмену, потому что неправильно выстроил тактику. Вообще я наблюдал за всеми соперниками во время разминки. Они в парах разминаются и когда, например, он в голову удары пропускает, то я сразу вижу и, естественно, мне понятно, как поступать. Где-то работал через стороны, провалы, контратаковал, - рассказал Константин.

С Сахалина спортсмен уехал больше двух месяцев назад. Перед Первенством мира островной каратист принял участие в тренировочных сборах в Тольятти, позже отправился на Первенство России по каратэ в Калининграде, затем выступил на международных соревнованиях в Стамбуле, где завоевал серебро. После этого прошел заключительный этап тренировочного сбора в Кисловодске и только потом сахалинец отправился в Чили. По словам, директора спортивной школы восточных видов единоборств Леонида Ким, подобный интенсивный режим стал хорошей подготовкой к главному старту.

- У нас таких больших побед давно не было, потому что эти состязания - самые крупные после Чемпионата мира. Тем более было рекордное количество участников. Не сказать, что было неожиданно, потому что Константин является сильнейшим спортсменом России в своей возрастной и весовой категории. На протяжении двух лет он становится победителем различных всероссийских соревнованиях. Огромное спасибо нужно сказать его тренеру Анастасии Ким. Также большая заслуга и тренеров молодежной сборной команды страны, которую возглавляет Алексей Панкратов, - поделился Леонид Ким.

В аэропорту сахалинца встречали друзья, родственники и тренеры. Они подготовили праздничные плакаты и воздушные шары.

По словам каратиста, отдыхать ему не придется. Уже сегодня он планирует отправиться на тренировку. Сейчас Константин начинает активную подготовку к следующим стартам. В конце декабря он выступит на соревнованиях «Надежды России». Кроме этого, впереди его ждут другие состязания, так как сахалинец уже второй год является членом молодежной сборной России по каратэ.

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