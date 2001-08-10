Юный сахалинец стал бронзовым призёром первенства мира по каратэ
Сахалинский спортсмен Константин Коковуров стал бронзовым призером XII первенства мира по каратэ. Он прилетел с соревнований домой накануне, 30 октября.
Как рассказали ТИА "Острова" в островном минспорта, Константин – один из полутора тысяч участников первенства мира, которое состоялось в Сантьяго. Оно собрало представителей более 95 стран мира. Сахалинец выступал в возрастной группе 14-15 лет и весовой категории 70+. Конкуренцию островитянину составили спортсмены из сорока стран.
- Всего я провел 5 боев, 4 из них закончились победой. Проиграл только канадскому спортсмену, потому что неправильно выстроил тактику. Вообще я наблюдал за всеми соперниками во время разминки. Они в парах разминаются и когда, например, он в голову удары пропускает, то я сразу вижу и, естественно, мне понятно, как поступать. Где-то работал через стороны, провалы, контратаковал, - рассказал Константин.
С Сахалина спортсмен уехал больше двух месяцев назад. Перед Первенством мира островной каратист принял участие в тренировочных сборах в Тольятти, позже отправился на Первенство России по каратэ в Калининграде, затем выступил на международных соревнованиях в Стамбуле, где завоевал серебро. После этого прошел заключительный этап тренировочного сбора в Кисловодске и только потом сахалинец отправился в Чили. По словам, директора спортивной школы восточных видов единоборств Леонида Ким, подобный интенсивный режим стал хорошей подготовкой к главному старту.
- У нас таких больших побед давно не было, потому что эти состязания - самые крупные после Чемпионата мира. Тем более было рекордное количество участников. Не сказать, что было неожиданно, потому что Константин является сильнейшим спортсменом России в своей возрастной и весовой категории. На протяжении двух лет он становится победителем различных всероссийских соревнованиях. Огромное спасибо нужно сказать его тренеру Анастасии Ким. Также большая заслуга и тренеров молодежной сборной команды страны, которую возглавляет Алексей Панкратов, - поделился Леонид Ким.
В аэропорту сахалинца встречали друзья, родственники и тренеры. Они подготовили праздничные плакаты и воздушные шары.
По словам каратиста, отдыхать ему не придется. Уже сегодня он планирует отправиться на тренировку. Сейчас Константин начинает активную подготовку к следующим стартам. В конце декабря он выступит на соревнованиях «Надежды России». Кроме этого, впереди его ждут другие состязания, так как сахалинец уже второй год является членом молодежной сборной России по каратэ.
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