Злостный алиментщик из Долинска отработает 20 часов на пользу города

Неплательщик алиментов из Долинского района привлечен к административной ответственности в виде 20 часов обязательных работ. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчина, обязанный выплачивать ¼ часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, умышленно не исполнял решение суда, в результате чего сумма задолженности составила 173 000 рублей.

Согласно проверке имущественного положения гражданина, ни ликвидного имущества, ни денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях, ни стабильного официального заработка он не имеет. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности, мер к погашению задолженности сахалинец так и не принял.

В итоге, уклонение от своих родительских обязанностей обернулось для мужчины административной ответственностью по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в виде 20 часов обязательных работ. Более того, если гражданин так и не примет мер к выплате алиментных платежей, ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.