Жителю Анивского района придется отработать долг по алиментам
Житель Анивского района, уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание собственного ребенка, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
Мужчина решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов дохода. Однако, после увольнения с последнего места работы, мужчина стал уклоняться от исполнения своих обязанностей, в связи с чем образовалась задолженность в размере 111 тыс. руб.
Мер к официальному трудоустройству сахалинец не желал, а проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество гражданин не имеет.
В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении анивчанина судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.
Если отбывание назначенного наказания не побудит мужчину к выплате алиментов, ему грозит уголовная ответственность.
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