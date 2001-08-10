Жителю Анивского района придется отработать долг по алиментам

Житель Анивского района, уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание собственного ребенка, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Мужчина решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов дохода. Однако, после увольнения с последнего места работы, мужчина стал уклоняться от исполнения своих обязанностей, в связи с чем образовалась задолженность в размере 111 тыс. руб.

Мер к официальному трудоустройству сахалинец не желал, а проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество гражданин не имеет.

В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении анивчанина судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Если отбывание назначенного наказания не побудит мужчину к выплате алиментов, ему грозит уголовная ответственность.