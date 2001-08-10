Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
Сахалинские компании представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания, напитков, выпечки, индустрии гостеприимства и супермаркетов Food & Hospitality China 2019.
Как ТИА "Острова" сообщили в Минвостокразвития, на площадке выставочного центра Shanghai New International Expo Centre свою продукцию смогли представить производитель крафтовых сыров и компания «Красногорская заимка» с готовыми к употреблению первыми и вторыми блюдами. Обе приняли участие в выставке впервые, и вызвали большой интерес как со стороны гостей, так и со стороны других участников российской экспозиции.
«Мероприятие прошло успешно, благодаря живому общению, а также подготовленным презентациям, всесторонне представляющим продукт с момента производства до готовой единицы, к продукции был проявлен большой интерес», – рассказала руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Дина Романова.
По ее словам, сахалинцы завязали множество контактов и нашли потенциальных партнеров. Каждый день выставки собирал у стендов островных предпринимателей все больше заинтересованных гостей, которые пробовали экологически чистые продукты и удивлялись тому, что сырье для них также произведено в непростых климатических условиях Сахалина.
В рамках выставки представители официального и эксклюзивного организатора русского павильона, компании «Kingsburg EXPO», организовали для российских участников посещение первого шоурума российской продукции в Шанхае. Постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции агропромышленного комплекса был открыт Российским экспортным центром совместно с Министерством сельского хозяйства РФ в конце 2017 года. На постоянной основе там размещаются образцы продукции более 40-ка производителей – кондитерские изделия, мед, варенье, шоколад, алкогольные и безалкогольные напитки, печенье, чай, детское питание, масло, мюсли, мороженое.
В рамках работы российского павильона Российский экспортный центр предоставляет экспонентам не только возможность разместить образцы товаров, но также оказывает маркетинговую поддержку и содействует в продвижении экспортной продукции. В частности, помогает взаимодействовать с потенциальными покупателями в Китае.
Для сахалинцев и других российских участников «FHC CHINA 2019» представители группы компаний «SKYMAX» организовали и провели эксклюзивную встречу, на которой рассказали о запросах местных потребителей, возможности выхода на китайский рынок, местных административных барьерах и тонкостях российско-китайского делового сотрудничества. По завершению встречи состоялся обмен контактами для дальнейшей работы. Также в рамках выставки у сахалинских производителей состоялись деловые встречи, установлены новые контакты, налажено живое сотрудничество.
С начала нынешнего года центр поддержки экспортной деятельности Сахалинской области организовал успешное участие региональных предпринимателей в пяти выставочных мероприятиях. В ближайшие месяцы запланированы поездки областных предпринимателей на европейские выставки в Берлин и Брюссель.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 12:00 21 Ноября Сахалинцы успешно выступили на турнире по рукопашному бою в Калининграде
- 10:40 21 Ноября Островные баскетболисты одержали две победы на первенстве ДФО
- 13:00 21 Ноября День открытых дверей пройдет в сахалинском управлении ФССП
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
- 12:30 1 Ноября Водитель "Тойоты" погиб при ДТП на корсаковской трассе
Выбор редакции
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
Мои острова - моё будущее
19:25 Сегодня Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?