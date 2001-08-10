Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы

Сахалинские компании представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания, напитков, выпечки, индустрии гостеприимства и супермаркетов Food & Hospitality China 2019.

Как ТИА "Острова" сообщили в Минвостокразвития, на площадке выставочного центра Shanghai New International Expo Centre свою продукцию смогли представить производитель крафтовых сыров и компания «Красногорская заимка» с готовыми к употреблению первыми и вторыми блюдами. Обе приняли участие в выставке впервые, и вызвали большой интерес как со стороны гостей, так и со стороны других участников российской экспозиции.

«Мероприятие прошло успешно, благодаря живому общению, а также подготовленным презентациям, всесторонне представляющим продукт с момента производства до готовой единицы, к продукции был проявлен большой интерес», – рассказала руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Дина Романова.

По ее словам, сахалинцы завязали множество контактов и нашли потенциальных партнеров. Каждый день выставки собирал у стендов островных предпринимателей все больше заинтересованных гостей, которые пробовали экологически чистые продукты и удивлялись тому, что сырье для них также произведено в непростых климатических условиях Сахалина.

В рамках выставки представители официального и эксклюзивного организатора русского павильона, компании «Kingsburg EXPO», организовали для российских участников посещение первого шоурума российской продукции в Шанхае. Постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции агропромышленного комплекса был открыт Российским экспортным центром совместно с Министерством сельского хозяйства РФ в конце 2017 года. На постоянной основе там размещаются образцы продукции более 40-ка производителей – кондитерские изделия, мед, варенье, шоколад, алкогольные и безалкогольные напитки, печенье, чай, детское питание, масло, мюсли, мороженое.

В рамках работы российского павильона Российский экспортный центр предоставляет экспонентам не только возможность разместить образцы товаров, но также оказывает маркетинговую поддержку и содействует в продвижении экспортной продукции. В частности, помогает взаимодействовать с потенциальными покупателями в Китае.

Для сахалинцев и других российских участников «FHC CHINA 2019» представители группы компаний «SKYMAX» организовали и провели эксклюзивную встречу, на которой рассказали о запросах местных потребителей, возможности выхода на китайский рынок, местных административных барьерах и тонкостях российско-китайского делового сотрудничества. По завершению встречи состоялся обмен контактами для дальнейшей работы. Также в рамках выставки у сахалинских производителей состоялись деловые встречи, установлены новые контакты, налажено живое сотрудничество.

С начала нынешнего года центр поддержки экспортной деятельности Сахалинской области организовал успешное участие региональных предпринимателей в пяти выставочных мероприятиях. В ближайшие месяцы запланированы поездки областных предпринимателей на европейские выставки в Берлин и Брюссель.