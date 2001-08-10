Японии предложили участвовать в перспективных сахалинских проектах
Валерий Лимаренко предложил Японии участвовать в перспективных сахалинских проектах. Губернатор встретился с вновь назначенным Генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно. Обсуждались темы создания медицинского кластера на Сахалине и планы по переводу автомобилей в регионе на газомоторное топливо, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Япония – один из ключевых инвесторов для островного региона и основной потребитель сжиженного природного газа. С участием компаний из Страны восходящего солнца сегодня реализуются проекты в нефтегазовой сфере «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По мнению Валерия Лимаренко, сотрудничество необходимо расширять.
Так, уже в следующем году руководство региона намерено организовать на Сахалине работу ведущих российских и зарубежных клиник. Высококачественные медицинские услуги будут предоставлять в новом шестиэтажном здании в центре островной столицы. Губернатор предложил японской стороне поучаствовать в этом проекте.
– Мы приглашаем к сотрудничеству зарубежные клиники, институты, которые уже зарекомендовали себя на мировом рынке инновационными технологиями, системами логистики. Надеемся, что интерес к этому проекту проявят и медицинские компании Японии, которые войдут в кластер и будут работать на территории Сахалинской области, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – На Сахалине могли бы лечиться люди со всего Дальнего Востока. У нас налажено авиасообщение с Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском, Комсомольском-на-Амуре и Петропавловском–Камчатским.
Глава региона пригласил Генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно посетить здание, в котором разместятся медицинские компании.
– Я намерен посетить объект, чтобы на месте ознакомиться с вашими возможностями, – заявил Кадзухиро Куно.
Кроме того, Валерий Лимаренко предложил Стране восходящего солнца поучаствовать в масштабной работе по переводу островного транспорта на голубое топливо. Крупнейшие японские автопроизводители «Toyota» и «Mitsubishi» могли бы продавать машины на Сахалине с установленным газовым оборудованием. Сегодня в области создают сеть газовых заправок. В следующем году в регионе начнут работать новые передвижные заправки.
Отметим, сегодня Япония является основным торговым партнером Сахалинской области. На Страну восходящего солнца приходится более трети всего внешнеторгового оборота региона.
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